Иран принял решение по Израилю

На этой неделе иранские официальные лица заявили, что удар по Израилю, вероятно, не будет нанесен.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Washington Post.

После ликвидации главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании Тегеран грозился дать "жесткий ответ", но позднее смягчил формулировку: заявил, что при выборе ответной стратегии нужно взвешивать все "за" и "против", чтобы не сорвать потенциальную сделку по прекращению огня в Газе и возвращению заложников.

С тем, что атаку следует как минимум отложить, согласились даже в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), где "орудием мести" обычно начинают бряцать сразу. Представители формирования отметили, что "время есть" и "ответный удар может быть нанесен после длительной паузы".

WP отмечает, что Иран стремится одновременно и не прослыть слабаком, и избежать эскалации конфликта, который может перерасти в полноценную войну, поскольку экономика страны не выдержит этого. Лавировать нелегко, тем более, что за спиной Израиля стоят союзники, с которыми Иран ссориться окончательно уж точно не хотел бы. Новый президент исламской республики Масуд Пезешкиан выступает за сохранение хрупкого мира с Израилем, поскольку только в спокойных условиях он сможет выполнять свои предвыборные обещания, главное из которых - развить экономику Ирана.

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