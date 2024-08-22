Клинтон заговорил о смерти

Бывший президент США Билл Клинтон, которому на днях исполнилось 78 лет, во время выступления на съезде Демократической партии говорил хриплым голосом и заявил, что, возможно, не сможет присутствовать на будущих съездах.

Ошеломленные зрители заметили, что во время выступления у него дрожали руки, пишет The New York Post, передает Day.Az.

Экс-глава Белого дома вместе с бывшим спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро выступал в качестве "разогрева" для кандидата на пост вице-президента Тима Уолца. При этом Клинтон, отмечает издание, неоднократно размышлял о своей смертности.

"Я хочу сказать это от всего сердца, я понятия не имею, сколько еще таких выступлений я смогу посетить. Я начал в 76-м и был на каждом съезде с тех пор, нет, с 72-го. Господи, я старею", - сказал он. В своей 27-минутной речи экс-президент не раз сбивался и путался.

"Давайте перейдем к сути, я слишком стар. Два дня назад мне исполнилось 78 лет, я самый старый мужчина в своей семье на протяжении четырех поколений. И единственное, о чем я хочу сказать лично, так это о том, что я все еще моложе Дональда Трампа (которому в июне исполнилось 78 лет)", - пытался шутить Клинтон.

Наблюдавшие за съездом избиратели написали в соцсетях, что оказались шокированы нездоровым видом Клинтона и его прерывающейся речи. "Клинтон выглядит намного старше своих лет. Он говорит медленно, хриплым дрожащим голосом... он постарел во всех отношениях", - отметил один из пользователей. "У Клинтона трясутся руки, когда он говорит. Ему следует присоединиться к Джо (Байдену) и отправиться в дом престарелых", - добавил другой.

Клинтон похвалил уходящего в отставку президента Байдена, который отдыхает на ранчо в Калифорнии стоимостью 37 миллионов долларов, принадлежащем одному из спонсоров, заявив, что "он добровольно отказался от политической власти", не упомянув, что этот выбор был вызван "мятежом демократов" из-за его предполагаемого снижения когнитивных способностей, отмечает издание.

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