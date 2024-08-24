Кто убил Кеннеди? - Трамп рассекретит документы
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил, что в случае избрания на высшую должность в стране учредит президентскую комиссию по расследованию покушений, которая в том числе опубликует оставшиеся документы по делу об убийстве экс-президента Джона Кеннеди.
Как сообщает Day.Az, об этом политик заявил в ходе митинга в штате Аризона.
"И это дань уважения Бобби (Роберту Кеннеди-младшему - ред.). Сегодня вечером я объявляю, что после моего избрания я создам новую независимую президентскую комиссию по расследованию покушений на убийство. И перед ними будет поставлена задача опубликовать все оставшиеся документы, относящиеся к убийству президента Джона Кеннеди", - сказал Трамп.
Он отметил, что комиссия также займется расследованием покушения на его самого.
Трамп проводит митинг вместе с Кеннеди-младшим, который ранее приостановил свою предвыборную кампанию в пользу республиканца.
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