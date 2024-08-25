Макрон обдумывает условия для Дурова

Власти Франции могут потребовать от Павла Дурова введения жесткой модерации мессенджера Telegram в обмен на смягчение обвинений. Такое мнение выразил в интервью для RT юрист Илья Русяев, передает Day.Az.

Сейчас его обвиняют в пособничестве наркоторговле, педофилии и терроризму, что грозит бизнесмену 20 годами лишения свободы.

Также Русяев заявил, что дело основателя Дурова может стать прецедентным и повлиять на работу других технологических компаний в Европе.

24 августа сооснователь социальной сети "ВКонтакте" и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (22:00 GMT), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову - зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

В МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании Дурова посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации.

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