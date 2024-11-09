Трамп о возможности продажи своей соцсети
Избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что не планирует продавать акции компании.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по его словам, в интернете начала появляться ложная информация о том, что он собирается продавать акции принадлежащей ему компании Truth Social. Он добавил, что подобные высказывания делают те, кто заинтересован в падении или подъеме акций.
"Эти слухи или заявления ложны. Не намерен продавать", - заявил он.
Президент добавил, что он требует начала расследования в отношении лиц, которые распространяют о нем ложную информацию.
Truth Social - это социальная сеть, созданная компанией Trump Media & Technology Group, принадлежащей Трампу. Она позиционируется как платформа для свободного выражения мнений.
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