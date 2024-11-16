Шольц заявил о нюансах в позиции Трампа по Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung рассказал об "очень добром и подробном" разговоре, который провел 10 ноября с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Канцлер Германии сообщил, что у него сложилось впечатление о том, что позиция американского политика по поводу конфликта на Украине имеет "больше нюансов, чем чаще всего предполагается". Шольц также не увидел признаков того, что Трамп заключит соглашение с Москвой в обход Киева. По словам канцлера, Берлин тоже не пойдет на "мир путем неравноправного договора".