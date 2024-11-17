США и КНР хотят продолжать использовать каналы связи в нескольких сферах

Американский лидер Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи высказались в поддержку использования двусторонних каналов связи в дипломатической, военной, правоохранительной, торговой и финансовой сферах. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома, опубликованном по итогам состоявшихся в Лиме на полях саммита АТЭС переговоров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Главы двух государств подчеркнули важность "предотвращения конфликтов, поддержания открытых каналов связи, сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, соблюдения Устава ООН, уважительного отношения всех стран друг к другу и поиска путей мирного сосуществования друг с другом", сообщили в Белом доме. "Оба лидера подтвердили важность поддержания стратегических каналов связи для ответственного управления отношениями и высказались за дальнейшее использование каналов [связи] в дипломатической, военной, правоохранительной, торговой и финансовой сферах", - сообщается в заявлении.

Как отмечается в документе, "лидеры двух стран проанализировали двусторонние отношения за последние четыре года и подвели итоги усилий по ответственному управлению конкурентными аспектами отношений и продвижению областей сотрудничества", включая борьбу с распространением наркотиков, взаимодействие в военной сфере, а также риски, связанные с искусственным интеллектом и изменением климата. Кроме того, продолжили в Белом доме, Байден "приветствовал усилия по поддержанию открытых каналов связи с КНР, чтобы ответственно управлять конкуренцией и не допустить ее перехода в конфликт или конфронтацию".