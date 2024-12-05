В Турции задержаны 147 подозреваемых в связях с террористами

Министерство внутренних дел Турции провело очередную масштабную операцию по задержанию лиц, причастных к террористическим организациям.

Как передает Day.Az, в 30 турецких провинциях, в том числе в Стамбуле, Диярбакыре и Анталье, задержаны 147 человек, подозреваемых в связях с террористами РКК.

Глава МВД Али Ерликая отметил, что операция, получившая название Gürz-28 координировалась органами прокуратуры.

По его словам, в ходе обысков выявлено незаконное стрелковое оружие, наркотические вещества и запрещенная литература.

Министр ранее сообщил, что в рамках операций, под кодовым названием Gürz, на территории страны с начала года было выявлено и уничтожено 709 укрытий и складов террористов, разрушены входы в десятки пещер, где они могли укрываться.

К операциям привлекаются силы жандармерии, используются ударные БПЛА и вертолеты.