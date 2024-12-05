Макрон принял прошение об отставке правительства

Президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства. Это решение было принято на фоне политического кризиса, который обострился после недавнего вотума недоверия, вынесенного правительству Барнье Национальным собранием.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Ожидается, что в ближайшее время Макрон назначит нового премьер-министра и сформирует новое правительство, что, вероятно, станет важным шагом в попытке стабилизировать политическую ситуацию в стране. Этот шаг также может быть частью стратегии Макрона по улучшению доверия граждан и восстановлению стабильности в управлении страной на фоне текущих протестов и критики его политического курса.