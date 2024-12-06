Провал французского правительства

Депутаты Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции приняли беспрецедентное решение, выразив недоверие правительству.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации, которое транслировалось телеканалом BFMTV.

"Парламентарии приняли беспрецедентное решение, - сказал Макрон. - Впервые за 60 лет они выразили недоверие правительству, несмотря на уступки, сделанные кабинетом".

Глава государства признал, что его решение распустить парламент после неудачных для правящей партии выборов в Европарламент летом прошлого года не встретило понимания у сограждан. Однако ответственность за нынешний политический кризис, который как раз усилился после последних парламентских выборов, по итогам которых в парламенте никому не удалось сформировать большинство, он полностью переложил на плечи оппозиции. По его словам, левое и правое крыло оппозиционных сил "сформировали антиреспубликанский альянс", чтобы добиться отставки кабинета Мишеля Барнье.

"Я дал премьеру возможность управлять, а парламенту заниматься законодательной деятельностью, и вчера правительству выразили недоверие. И это несмотря на все уступки, на которые Мишель Барнье пошел всем парламентским группам", - сказал президент. По его словам, депутаты, голосовавшие за отставку правительства, заботятся не об интересах граждан, а о грядущих президентских выборах, а проводить их до завершения своего мандата в 2027 году Макрон не планирует. Вместе с тем, согласно конституции, раньше следующего года не получится провести и парламентские выборы, чтобы изменить баланс сил в Национальном собрании, поэтому глава государства призвал политиков подумать о благе страны при работе с новым правительством.

Национальное собрание Франции в среду приняло резолюцию о недоверии кабмину Барнье из-за принятия им социальных разделов госбюджета на 2025 год в обход парламента. За проголосовал 331 депутат. Макрон принял прошение Барнье об отставке кабмина. Правительство 73-летнего Барнье, назначенного на пост премьера 5 сентября, стало самым недолговечным в истории Пятой республики: оно проработало всего 90 дней.