Мощное извержение вулкана в Индонезии

Вулкан Ибу в Индонезии извергся 11 января, выпуская столб дыма и пепла на четыре километра в воздух, сообщает France 24, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Лаву заметили в двух километрах от центра извержения", - сообщил в своем заявлении глава Геологического агентства Мухаммад Вафид

Отмечается, что угроза от извержения вулкана находится на втором уровне опасности. Туристам и жителям деревень вблизи вулкана было приказано покинуть зону извержения в радиусе четырех километров.