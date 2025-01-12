https://news.day.az/world/1722265.html Мощное извержение вулкана в Индонезии - ВИДЕО Вулкан Ибу в Индонезии извергся 11 января, выпуская столб дыма и пепла на четыре километра в воздух, сообщает France 24, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. "Лаву заметили в двух километрах от центра извержения", - сообщил в своем заявлении глава Геологического агентства Мухаммад Вафид
Мощное извержение вулкана в Индонезии - ВИДЕО
Вулкан Ибу в Индонезии извергся 11 января, выпуская столб дыма и пепла на четыре километра в воздух, сообщает France 24, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Лаву заметили в двух километрах от центра извержения", - сообщил в своем заявлении глава Геологического агентства Мухаммад Вафид
Отмечается, что угроза от извержения вулкана находится на втором уровне опасности. Туристам и жителям деревень вблизи вулкана было приказано покинуть зону извержения в радиусе четырех километров.
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