Раскрыты сроки новых переговоров России и США

Переговоры России и Соединенных Штатов по раздражителям в двусторонних отношениях пройдут в конце следующей недели. Встреча состоится на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает Day.Az.

"Мы открыты к контактам с американской стороной, в частности, по раздражителям в двусторонних отношениях. Ждем реального прогресса, когда пройдет встреча, запланированная на конец начинающейся недели", - сказал он.

Замминистра добавил, что встреча пройдет "на уровне директоров департаментов" внешнеполитических ведомств.