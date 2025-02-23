https://news.day.az/world/1732351.html Раскрыты сроки новых переговоров России и США Переговоры России и Соединенных Штатов по раздражителям в двусторонних отношениях пройдут в конце следующей недели. Встреча состоится на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает Day.Az.
Раскрыты сроки новых переговоров России и США
Переговоры России и Соединенных Штатов по раздражителям в двусторонних отношениях пройдут в конце следующей недели. Встреча состоится на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает Day.Az.
"Мы открыты к контактам с американской стороной, в частности, по раздражителям в двусторонних отношениях. Ждем реального прогресса, когда пройдет встреча, запланированная на конец начинающейся недели", - сказал он.
Замминистра добавил, что встреча пройдет "на уровне директоров департаментов" внешнеполитических ведомств.
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