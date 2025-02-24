Лавров прибыл в Турцию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Турцию. Борт главы российского дипведомства приземлился в аэропорту турецкой столицы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила , что у главы российской дипломатии "запланированы переговоры в Турции". По ее словам, "предстоит обсудить широкий круг тем международной, региональной и двусторонней повестки". Источник в МИД Турции сообщил ТАСС, что глава турецкого дипведомства Хакан Фидан планирует обсудить с министром иностранных дел России ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии и на Украине.

20 февраля в Йоханнесбурге на полях заседания министров иностранных дел стран Группы двадцати Лавров и Фидан сверили часы по ключевым аспектам двусторонней повестки дня, обсудили ситуацию в Сирии. Глава МИД России информировал турецкого коллегу об итогах состоявшихся 18 февраля в Эр-Рияде российско-американских контактов.