В Германии поймали контрабандистов-дайверов с 280 килограммами кокаина

На севере Германии задержали контрабандистов с 280 кг кокаина. Они достали их из-под воды, сообщает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Масштабное задержание состоялось 3 марта в гавани Брейка в низовьях реки Везер. Шестерых человек поймали с поличным, когда трое из них, действуя как водолазы, пытались извлечь водонепроницаемые пакеты с кокаином на поверхность и доставить их на берег. Как сообщается, ценный груз был закреплен на корпусе судна, прибывшего из Южной Америки.

В общей сложности следователи изъяли около 280 килограммов кокаина, стоимостью более чем в £30 млн. Подозреваемые в контрабанде выходцы из Румынии, Албании и Колумбии, в возрасте от 38 до 65 лет, находятся под следствием, четверо мужчин уже заключены под стражу.

"Обнаружение такого большого количества контрабандного кокаина и немедленный арест подозреваемых - беспрецедентный случай", - отметили в Центральном управлении уголовного розыска Ольденбурга.