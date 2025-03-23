Тегеран принял принципиальное решение по ядерной сделке

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, или ядерная сделка) в своей нынешней форме не подлежит возобновлению. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству Khabar-e Online, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"[Возобновление] не пойдет нам на пользу, поскольку мы [достигли] значительного развития в ядерной сфере и больше не можем вернуться к условиям СВПД", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Совместный всеобъемлющий план действий - это соглашение, которое было подписано 14 июля 2015 года в Вене Исламской Республикой Иран и группой стран в составе Великобритании, США, России, а также Франции, Китая и Германии.

Основные положения договора включают взаимные обязательства сторон, среди которых - Иран обязуется в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67%, а также поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, который бы не превышал 300 килограммов. Кроме того, Иран обязуется не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду (более 130 тонн) и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

7 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен либо заключить соглашение с Вашингтоном, либо в ближайшее время столкнуться с последствиями. Глава Белого дома отметил, что между Штатами и Ираном сложилась напряженная ситуация, и очень скоро должно что-то произойти.