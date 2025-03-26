США могут ввести эти пошлины раньше намеченного срока

Американские власти могут ввести пошлины на поставки меди в США в ближайшие недели, что произойдет на несколько месяцев раньше, чем планировалось изначально.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, в феврале президент США Дональд Трамп поручил министру торговли Говарду Латнику рассмотреть возможность введения тарифов на медь. Ожидалось, что министр представит отчет по результатам анализа через 270 дней. Однако, по данным источников, доклад в настоящее время стал лишь формальностью, так как Трамп уже не раз заявлял о намерении ввести пошлины.

Трамп заявил, что тарифы на импорт меди могут составить до 25%, что, по мнению Bloomberg, окажет сильное воздействие на мировой рынок одного из самых востребованных металлов. Стоимость меди, торгуемой в Нью-Йорке, уже значительно выше, чем на других мировых рынках. Разница в цене между медью на Нью-Йоркской и Лондонской биржах достигла исторического рекорда, превысив 1 400 долларов за тонну.

Это различие в цене побудило трейдеров и дилеров поставлять медь в США, чтобы получить большую прибыль. В результате запасы на других рынках, включая Китай, крупнейшего потребителя меди, начали сокращаться. Согласно оценке компании Trafigura, стоимость меди может вырасти до 12 000 долларов за тонну к концу года, по сравнению с нынешними 10 000 долларами.