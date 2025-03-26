Трамп сказал, как мог случиться скандал секретной перепиской

Подключение американского журналиста к обсуждению операций США в Йемене через мессенджер Signal могло быть вызвано оплошностью одного из сотрудников аппарата Белого дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это признал президент США Дональд Трамп.

"Но кто-то в моей группе оплошал. Или это плохой Signal. Плохой Signal, такое тоже случается", - сказал американский лидер в интервью журналисту Винсу Колианезе, комментируя громкий скандал в Вашингтоне. "Кажется, это, возможно, пришло с одним из подчиненных [помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца], и это была случайность", - заявил Трамп. При этом он также не исключил, что к обсуждению в чате Signal операций в Йемене смог каким-то образом подключиться сам репортер - главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. "Возможно, Голдберг нашел способ [войти в группу]. Может быть, дело в ни в чем не повинном подчиненном [Уолтца]", - отметил глава американской администрации.

Он подчеркнул, что итоги разбирательства могут появиться уже в ближайшие часы. "Поймем фактически сегодня", - уточнил президент. "Мы быстро докопаемся до сути", - пообещал Трамп. По его оценке, не произошло "ничего серьезного". "Хочется только узнать, кто это сделал и каким образом, чтобы такое опять не произошло в будущем", - заявил президент.

Кроме того, он заверил, что "деталей [военных операций при обсуждении через Signal] не было". Схожую запись опубликовал в X и Уолтц. "Никаких местоположений. Никаких источников и методов [получения разведывательной информации]. Никаких военных планов. Зарубежные партнеры уже были проинформированы [до обсуждения в Signal], что удары неминуемы", - утверждал Уолтц.