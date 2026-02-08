https://news.day.az/world/1814735.html Китай запустил крупнейший в стране подвесной мост - ВИДЕО В Китае открыли для движения крупнейший в стране подвесной мост с жесткой конструкцией. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
