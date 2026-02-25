https://news.day.az/world/1818354.html

Гуманоидные роботы на уровне десятилетнего ребенка - ВИДЕО

Основатель китайской робототехнической компании Unitree 35-летний Ван Синсин заявил, что в настоящее время гуманоидные роботы находятся на уровне развития десятилетнего ребенка и пройдет еще, как минимум, три, но не более десяти лет, прежде чем такие роботы смогут широко использоваться во всех основных сферах жизнедеятельности людей.