https://news.day.az/world/1818354.html Гуманоидные роботы на уровне десятилетнего ребенка - ВИДЕО Основатель китайской робототехнической компании Unitree 35-летний Ван Синсин заявил, что в настоящее время гуманоидные роботы находятся на уровне развития десятилетнего ребенка и пройдет еще, как минимум, три, но не более десяти лет, прежде чем такие роботы смогут широко использоваться во всех основных сферах жизнедеятельности людей.
Гуманоидные роботы на уровне десятилетнего ребенка - ВИДЕО
Основатель китайской робототехнической компании Unitree 35-летний Ван Синсин заявил, что в настоящее время гуманоидные роботы находятся на уровне развития десятилетнего ребенка и пройдет еще, как минимум, три, но не более десяти лет, прежде чем такие роботы смогут широко использоваться во всех основных сферах жизнедеятельности людей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре