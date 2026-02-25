https://news.day.az/world/1818383.html В Узбекистане начали продавать разноцветных цыплят - ВИДЕО Ежегодно в Узбекистане во время католической Пасхи на рынках начинают появляться так называемые "пасхальные цыплята". Как передает Day.Az, ещё до вылупления в яйцо аккуратно вводят специальный краситель, после чего его подкладывают курице.
Ежегодно в Узбекистане во время католической Пасхи на рынках начинают появляться так называемые "пасхальные цыплята".
В Узбекистане начали продавать разноцветных цыплят - ВИДЕО
Ежегодно в Узбекистане во время католической Пасхи на рынках начинают появляться так называемые "пасхальные цыплята".
Как передает Day.Az, ещё до вылупления в яйцо аккуратно вводят специальный краситель, после чего его подкладывают курице. В результате цыплёнок появляется на свет уже определённого цвета, однако по мере взросления постепенно теряет яркий окрас.
При этом некоторые пользователи в комментариях утверждают, что птенцов якобы окрашивают уже после вылупления. Ситуация вызывает активные споры в соцсетях.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре