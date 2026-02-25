В Узбекистане начали продавать разноцветных цыплят

Ежегодно в Узбекистане во время католической Пасхи на рынках начинают появляться так называемые "пасхальные цыплята".



Как передает Day.Az, ещё до вылупления в яйцо аккуратно вводят специальный краситель, после чего его подкладывают курице. В результате цыплёнок появляется на свет уже определённого цвета, однако по мере взросления постепенно теряет яркий окрас.



При этом некоторые пользователи в комментариях утверждают, что птенцов якобы окрашивают уже после вылупления. Ситуация вызывает активные споры в соцсетях.