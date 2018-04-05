Ученые обнаружили неизлечимый вирус-убийцу в США - ВИДЕО

Новый вирус, жертвой которого может стать абсолютно каждый, обнаружили в США. Заразиться им очень легко, а вот вылечиться - невозможно. Лекарства попросту нет. Бактерия уже убила больше двух тысяч человек - и это только начало, предупреждают ученые. И называют вирус биооружием, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Эту броню не пробить. По крайней мере, теми средствами, которыми человечество располагает сегодня. Кошмарная бактерия, бацилла-убийца, чума нового поколения. Ученые из американского федерального центра по контролю и профилактике заболеваний приводят шокирующие цифры. В США за прошлой год выявили больше 220 случаев инфекций, вызванных бактериями, которые устойчивы ко всем видам антибиотиков. И это - только начало.

Надвигающееся бактериологическое цунами сметает штат за штатом. По данным ученых, жертв уже больше двух тысяч. Супербактерия - не примитивный убийца. Она способна передавать собственные неуязвимые гены другим микроорганизмам. Таков итог необратимых мутаций. Но откуда взялась страшная бацилла? 49-летняя жительница Пенсильвании пришла к врачу с обычной на первый взгляд инфекцией. Но ни один из видов антибиотиков не сработал. А ведь пациентка из страны не выезжала, значит, заразилась в США.

Утечка из секретной лаборатории или новое бактериологическое оружие? Пока любители конспирологии спорят, врачи утверждают: точка невозврата оказывается пройдена, как только пациент переступает порог обычной больницы или поликлиники. Переносчиком супербактерии может стать любой, сам того не зная. А главная мишень - те, кто страдают хроническими заболеваниями.

Пенициллин, век назад совершивший революцию в медицине, складывает оружие. Антибиотиков стало слишком много. Их прописывают при первых признаках простуды, ими пропитана вся еда на прилавках супермаркетов. Дешево и эффективно? Последнее - уже нет. Впрочем, фармакологические гиганты не спешат инвестировать в новые разработки. Невыгодно. В отличие от производства и продажи бесконечных биодобавок или средств для похудения. Ученые предупреждают, если не бросить все силы на то, чтобы остановить смертоносное шествие супербактерии прямо сейчас, уже через 30 лет она будет уносить по человеческой жизни каждые три секунды.

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