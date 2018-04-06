Бывший переводчик Каддафи разоблачил Саркози

Бывший переводчик Муаммара Каддафи Мифтах Миссури рассказал телеканалу RT подробности финансирования ливийским лидером избирательной кампании экс-президента Франции Николя Саркози, передает Day.Az.

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По словам Миссури, Саркози сообщил Каддафи о намерении баллотироваться в президенты в ходе визита в Ливию. Бывший переводчик также отметил, что ливийский лидер пообещал оказать Саркози "всяческую поддержку и помощь".

Он подчеркнул, что представители предвыборного штаба Саркози встречались с ливийскими чиновниками.

Миссури рассказал, что в ходе встречи стороны составили документ, в котором содержалась просьба к ливийскому руководству выделить 50 миллионов евро в качестве поддержки избирательной кампании Саркози. Однако Каддафи, подчеркнул бывший переводчик ливийского лидера, распорядился уменьшить сумму до 20 миллионов евро.

Он также заявил, что Каддафи многократно признавал во время телевизионных интервью факт оказания поддержки предвыборной кампании бывшего президента Франции.

"Каддафи говорил об этом и лично мне. Однажды он сказал мне: "Я пожертвовал 20 миллионов евро", - добавил Миссури.

Ранее двадцатого марта Саркози задержали в рамках расследования дела о незаконном финансировании из Ливии, в частности Муаммаром Каддафи его избирательной кампании 2007 года. В вину бывшему президенту вменяют пассивную коррупцию, нелегальное финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских государственных средств. Сам Саркози обвинения отвергает и называет их бездоказательными.

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