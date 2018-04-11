Китай будет жестко контролировать применение криптовалют

Китайские власти относятся с осторожностью к криптовалютам и в то же время активно изучают возможности их безопасного использования. Об этом заявил в среду на Азиатском экономическом форуме в Боао председатель Народного банка Китая (Центробанк) И Ган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем, что виртуальные деньги довольно мало обслуживают реальный сектор экономики - существуют случаи спекулятивных сделок, отмывания денег. Поэтому Китай проводит осторожную политику в отношении криптовалют, - отметил он. - Однако я должен добавить, что наша страна идет впереди всей планеты в области их изучения. Мы также исследуем, в каких оптимальных формах виртуальную валюту можно использовать на благо экономики".

По словам И Гана, главная задача при применении криптовалют на практике - правильно сбалансировать факторы безопасности и развития, избежав всех возможных нежелательных побочных эффектов. "Я говорю о распределенном реестре (блокчейне), о всем том, что мы называем термином "финтек", - резюмировал председатель ЦБ.

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