Китай будет жестко контролировать применение криптовалют
Китайские власти относятся с осторожностью к криптовалютам и в то же время активно изучают возможности их безопасного использования. Об этом заявил в среду на Азиатском экономическом форуме в Боао председатель Народного банка Китая (Центробанк) И Ган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы считаем, что виртуальные деньги довольно мало обслуживают реальный сектор экономики - существуют случаи спекулятивных сделок, отмывания денег. Поэтому Китай проводит осторожную политику в отношении криптовалют, - отметил он. - Однако я должен добавить, что наша страна идет впереди всей планеты в области их изучения. Мы также исследуем, в каких оптимальных формах виртуальную валюту можно использовать на благо экономики".
По словам И Гана, главная задача при применении криптовалют на практике - правильно сбалансировать факторы безопасности и развития, избежав всех возможных нежелательных побочных эффектов. "Я говорю о распределенном реестре (блокчейне), о всем том, что мы называем термином "финтек", - резюмировал председатель ЦБ.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Китай вернул в США тонны мусора
-
09:57 6 315
-
10 Апр. 14:20 5 967
-
10 Апр. 21:54 3 101
-
10 Апр. 13:35 2 968
-
10 Апр. 15:47 2 937