В Иране запретили биткоин и другие криптовалюты

Центробанк Ирана сообщил о запрете банкам на использование биткоина и другой цифровой валюты, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Использование биткоина и другой цифровой валюты во всех денежных центрах и финансовых учреждениях страны запрещено", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте иранского ЦБ.

Решение было принято в конце 2017 года, однако распоряжение было опубликовано накануне вечером и связано с тем, что криптовалюта может быть использована для "отмывания денег и финансового обеспечения терроризма".

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