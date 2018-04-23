В Иране запретили биткоин и другие криптовалюты
23 апреля 2018 11:44 138
Центробанк Ирана сообщил о запрете банкам на использование биткоина и другой цифровой валюты, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Использование биткоина и другой цифровой валюты во всех денежных центрах и финансовых учреждениях страны запрещено", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте иранского ЦБ.
Решение было принято в конце 2017 года, однако распоряжение было опубликовано накануне вечером и связано с тем, что криптовалюта может быть использована для "отмывания денег и финансового обеспечения терроризма".
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
22 Апр. 15:54 8 001
-
22 Апр. 22:46 4 249
-
22 Апр. 21:03 4 066
-
00:10 3 324
-
22 Апр. 22:47 2 999