Очень дешевый «Китайский Suzuki Jimny» выйдет раньше срока

Совместное предприятие GM SGMW официально сообщило о том, что ранее анонсированный полностью электрический кроссовер Baojun Yep, который называют "китайским Suzuki Jimny", поступит в продажу раньше времени. Ранее сообщалось, что он выйдет в конце июня, однако производитель подтвердил, что его можно будет купить с 25 мая по цене от 14 400 долларов в пяти цветах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, кроме того, были опубликованы новые изображения: производитель сообщил, что автомобиль получит алюминиевый багажник в стиле ретро. Правда этот багажник рассчитан всего на 30 кг груза.

Напомним, сзади на третьей двери у автомобиля расположен большой ЖК-экран в стиле Apple Watch, который позволяет владельцем общаться с другими водителями в одностороннем порядке. GM SGMW говорит, что это поможет молодому поколению выразить свою индивидуальность.

Это компактный 3-дверный 4-местный автомобиль с размерами 3381 х 1685 х 1721 мм, колёсной базой 2110 мм и снаряжённой массой 1006 кг. Автомобиль на 0,6 метра короче Suzuki Jimmy, габариты которого равны 3985 х 1645 х 1720 мм при колёсной базе 2250 мм.

Электромобиль оснащён одним электродвигателем, расположенным сзади, и может развивать максимальную выходную мощность 68 л.с. и генерировать максимальный крутящий момент 140 Нм. Максимальная скорость - 100 км/ч. Baojun Yep оснащён литий-железо-фосфатной батареей (LFP), которая позволяет обеспечить запас хода в 303 километра по циклу CLTC. Также в разработке находится версия с двумя двигателями и полным приводом, которая будет представлена позже в этом году.