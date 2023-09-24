Культовый Lamborghini Diablo превратили в рестомод за 1,2 миллиона евро

Представлен рестомод Lamborghini Diablo за 1,2 миллиона евро. Над дизайном машины работал Карло Борромео, автор экстерьеров Delta Futurista и Project Rekall. Суперкар получил оригинальную внешность в стиле Diablo GT и GTR, ретрофутуристичный салон с физическими переключателями и модернизированный двигатель V12 мощностью 550 лошадиных сил. Тираж модели составит всего 19 экземпляров, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Учитывая неоднозначное восприятие Lamborghini Countach LPI 800-4, смелости Eccentrica не занимать. Итальянская фирма замахнулась на сам Diablo и вместе с миланской студией BorromeodeSilva создала умопомрачительной красоты рестомод, дизайн которого основан на оригинальной концепции, но в то же время более выразителен. Например, чтобы уменьшить свесы, суперкару удлинили колесную базу. А затем, ради сохранения идеальных пропорций, слегка растянули вширь кузов.

Спереди рестомод Eccentrica сильно напоминает Diablo GT. Длинная прорезь в бампере прикрыта титановой сеткой и улучшает ток воздуха к тормозам и масляному радиатору. Фиксированные блоки фар имеют три режима работы - их можно полностью скрыть либо оставить видимой лишь тонкую полоску ходовых огней. Передние крылья заканчиваются изящными "рожками"; арки имеют неправильную форму и скошенные фаски, что скрадывает часть объема боковин. Колеса - упрощенная версия дисков с Diablo GTR.

Корма двухдверки выглядит еще интереснее, хотя все каноны сохранены. Две решетки по бокам отводят тепло от основных радиаторов, карбоновая полоска-бампер поддерживает выхлопную систему Capristo, изогнутую на манер супербайков. Двигатель, на время тестов спрятанный под карбоновыми крышками с надписями Remove Before Flight, у клиентских машин будет выставлен напоказ. При этом самую горячую его часть прикроют "плитой", которую в шутку называют тэппанъяки.

Салон рестомода - вообще один из лучших примеров ретрофутуризма. Все индикаторы тут цифровые, но кнопки и переключатели остались физические. Особая фишка - металлический рычаг шестиступенчатой коробки передач с массивным шаром-набалдашником. Для отделки используется кожа и алькантара. Аудиосистема - от американской Marantz.

Несмотря на широкое использование композитов, выигрыш в массе составляет всего 35 килограммов от исходного Diablo. Модернизированный V12 5.7 выдает 550 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, обеспечивая разгон до ста за 3,5 секунды. Максимальная скорость - 335 километров в час. На шинах Pirelli P Zero Trofeo R машина способна развить 1,2 g боковой перегрузки и остановиться со 100 километров в час за 35 метров. Всего планируется построить 19 рестомодов. Цена каждого начинается с 1,2 миллиона евро без учета стоимости автомобиля-донора.