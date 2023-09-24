McLaren превратил гибридный суперкар Artura в разноцветный арт-кар

Компания McLaren сделала из гибридного суперкара Artura разноцветный арт-кар. В начале 2021 года состоялась премьера купе McLaren Artura - первого суперкара из нового семейства High-Performance Hybrid, который одновременно стал и первым массовым гибридным спорткаром в истории марки. Выход автомобиля на рынок неоднократно откладывался, но в итоге продажи начались. Чтобы подогреть интерес к новинке, британский автопроизводитель сделал с помощью современного художника, занимающегося современным абстрактным искусством, эффектный арт-кар, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Под полосами и вкраплениями розового, жёлтого и оранжевого цветов по бокам, которые помогают подчеркнуть большие воздухозаборники в крыльях Artura, скрывается переход, который ниспадает каскадом от пастельно-фиолетового спереди до жёлтого сзади.

"Необычайный талант Паркера и его глубокое понимание искусства позволили ему создать поистине выдающийся дизайн, который идеально передаёт дух Artura. Использование цвета - особенно яркое сочетание фиолетового и жёлтого - символизирует творчество, индивидуальность, энергию и оптимизм, и все это перекликается с динамичной индивидуальностью Artura", - заявил директор McLaren по рынку Центральной Европе Бастиан Люманн.

Работа Севина стала вторым арт-каром Artura. В марте 2022 года McLaren представил суперкар, декорированный полупрозрачными полимерными пигментами, которые адаптировались к свету. Автором того проекта стал британский художник-абстракционист Нат Боуэн.