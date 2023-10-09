Land Rover Defender V8 Black Edition стал полностью черным

Land Rover Defender является одним из самых мощный и статусный внедорожников в мире. Mansory выпустила версию для владельцев Defender, которые хотят выделиться на улице, но готовы пожертвовать внедорожными способностями, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Модифицированный Defender от Mansory получил название Land Rover Defender V8 Black Edition, он полностью выполнен в черном цвете. Компания создала для Defender новый обвес, который начинается с радикально переработанной решетки радиатора, окрашенной в черный цвет и дополненной новыми воздухозаборниками.

Изменения продолжаются с ярко выраженным сплиттером и парой новых светодиодных противотуманных фар. Mansory также придал обновленному Defender несколько оранжево-бронзовых акцентов и создал для него легкий капот из углеродного волокна с большим логотипом Mansory. Крыша тоже изменена.

В глаза бросается комплект черных колес, обутых в шины 295/30, которые бесполезны на бездорожье, но придают оригинальности автомобилю. Сзади установлено разделенное крыло, состоящее из двух частей, а также новая задняя дверь и диффузор.

Интерьер также был изменен. Мягкая алькантара украшает сиденья, дверные панели, приборную панель и потолок, а контрастная оранжевая строчка и окантовка придают автомобилю дополнительную изюминку.

Завершает модернизацию ряд изменений в 5,0-литровом двигателе V8 Defender, который теперь развивает мощность 650 л.с. и 870 Нм крутящего момента. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды и развивает максимальную скорость 250 км/ч.