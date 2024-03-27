Уточнены вопросы парковки у ж/д вокзала

Завотделом по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Санубар Назарова прояснила ситуацию с парковкой у территории Бакинского железнодорожного вокзала в связи с новыми правилами в отношении парковки машин в центре столицы, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

"Расположенная на пересечении улиц Сулеймана Рагимова и Мирали Гашгая территория у бакинского вокзала будет функционировать как зона встречи и отправки пассажиров, приезжающих на вокзал с особым таймингом", - подчеркнула она.

По ее словам, автомобили могут бесплатно парковаться в этой зоне на 15 минут для высадки и посадки встречающих и уезжающих лиц, а дольше 15 минут - оплатить парковку по установленным тарифам. На стоянке при Бакинском железнодорожном вокзале стоимость парковки за 24 часа составляет 30 манатов.

Назарова также добавила, что зона Бакинского железнодорожного вокзала, расположенная выше станции метро "28 Мая", рассчитана на 72 автомобиля.

Отметим, что на близлежащих парковочных местах Azparkinq плата за парковку автомобиля за сутки составляет 24 маната.

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