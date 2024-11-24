Chrysler выпустит новый минивэн

Американская компания Chrysler планирует выпустить электрическую версию минивэна Pacifica.

Как передает Day.Az, об этом сообщает motor1.com со ссылкой на главу бренда Кристин Фьюэлл.

Отмечается, что автомобиль может быть построен на основе архитектуры STLA, которая также являлась базой для электрического концепта Airflow.

Дебют электрического минивэна Chrysler Pacifica может состояться в конце 2026 или начале 2027 года. Вся информация по модели появится в 2025 году.

До этого стало известно, что первый автомобиль бренда Maextro от китайского автопроизводителя JAC и технологического гиганта Huawei получил заводской индекс S800. Машина будет конкурировать с продукцией Maybach и Rolls-Royce.

Известно, что автомобиль получит сразу четыре фирменных логотипа: в дополнение к передней и задней эмблемам предусмотрены две по бокам. Ожидается, что S800 поступит в продажу весной 2025 года и будет выпускаться на недавно построенном заводе JAC.