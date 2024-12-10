Еще один бренд отказался от полной электрификации

Genesis сделает ставку на гибриды вместо электрокаров. Премиум-бренд Hyundai отказался от идеи выпускать только электромобили после 2025 года, пишет InsideEVs. Вместо этого компания переключится на более популярные бензоэлектрические автомобили, а затем на последовательные гибриды, в которых бензиновый мотор играет роль генератора и не связан с колесами. Первым новым гибридом Genesis станет кроссовер GV70. Его новую итерацию представят в 2025 году, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

По данным корейских инсайдеров, в 2025-м Genesis GV70 получит бензоэлектрическую установку, а в 2026-м - последовательно-гибридную. Таким образом, кроссовер станет первой моделью Genesis, в гамме которой будет четыре типа силовых установок. Сейчас его уже предлагают с традиционными ДВС и в полностью электрическом варианте.

Материнский Hyundai также собирается сместить фокус в сторону гибридов. В компании заверяли, что ее последовательные гибриды будут иметь до 900 километров совокупного запаса хода (полный бак плюс заряженная на 100 процентов батарея).

Hyundai рассчитывает, что к 2028 году сможет нарастить мировые продажи бензоэлектрический машин до 1,33 миллиона штук в год. Genesis, в свою очередь, надеется на высокий спрос на электрифицированные автомобили в США - на одном из своих ключевых рынков.

Genesis - далеко не единственная премиальная марка, пересмотревшая радикальную стратегию по электрификации под давлением рыночных реалий. Так, несостоятельность идеи быстрого и полного "озеленения" признали Mercedes-Benz, Cadillac, Aston Martin, Volvo, Porsche и Bentley.