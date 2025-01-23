Огромный пикап Dongfeng-Nissan: "живые" фото и старт производства. В Китае с конвейера завода Zhengzhou-Nissan стали сходить флагманские грузовички N9. Речь идёт о полноразмерном рамном пикапе с двухрядной кабиной и платформой длиной полтора метра. Сначала ожидаются только бензиновые модификации с турбомотором 2.0 (258 лошадиных сил) и 8-ступенчатым автоматом, но в будущем появится и гибрид с крутящим моментом до 800 Нм, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Официальные фотографии экстерьера появились в конце декабря, но интерьер Dongfeng-Nissan показал только сейчас. Более того, портал Autohome уже познакомился с пикапом в одном из автосалонов! Грузовичок Z9 отличится исполинскими габаритами: длина/ширина/высота равны соответственно 5520/1960/1950 миллиметрам, колёсная база 3300 миллиметров.

На бездорожье помогут небольшие свесы, солидные углы въезда/съезда (36/37 градусов соответственно), дорожный просвет 270 миллиметров. Глубина преодолеваемого брода составляет 900 миллиметров, а грузоподъёмность 800 килограммов. Даже бензиновый вариант сможет буксировать прицеп полной массой 2,8 тонны. Однако утилитарным грузовичком Dongfeng Z9 не назвать, хотя задняя подвеска простая: мост подвешен на рессорах.

У пикапа полностью светодиодная оптика с Z-рисунком дневных ходовых огней, кожаный салон, передние кресла с электрорегулировками, аудиосистема с гигантскими динамиками в дверях, двухслойные стёкла, цифровая приборная панель и медиасистема с большим тачскрином. При этом "горячие" клавиши в достатке, а нажимать их можно даже в перчатках. Не стали переводить на сенсоры и мультируль.

Продажи Dongfeng Z9 ожидаются весной, помимо чисто бензиновой версии, которая уже сертифицирована, запланирован гибридный и дизельный варианты. В настоящий момент в Россию поставляют другие модели с завода Zhengzhou Nissan: речь идёт о внедорожнике "Паладин" и пикапе "Паласо". В теории, "девятка" тоже может попасть в нашу страну по официальным каналам.