Ford Mustang превратился в Hennessey Super Venom

Фирма Hennessey представила 862-сильный фастбек Super Venom. За его основу можно взять новый Ford Mustang Dark Horse либо Mustang GT, которые оснастят компрессором и специально разработанным аэродинамическим обвесом из углепластика. Доработки позволяют сократить на полсекунды время разгона до 60 миль в час и на 1,1 секунды улучшают прохождение ¼ мили, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Ателье Hennessey Performance добавило Ford Mustang Dark Horse приводной нагнетатель и назвала сие творение Super Venom. Правда, "супервеномом" может быть и обычный Mustang GT, так как и там, и там под капотом стоит модернизированная "восьмерка" Coyote объемом пять литров. Техасцы меняют систему впуска, топливные форсунки, насосы и прошивку, чтобы на выходе получить 862 лошадиные силы и 881 Нм крутящего момента. Довольно серьезная прибавка на фоне стоковых 507 сил и 567 Нм.

Выделиться из массы Super Venom помогает углепластиковый обвес VenomAero, в состав которого входят более агрессивный передний сплиттер, функциональный воздуховод на капоте, боковые юбки, "жабры" в крыльях, задний спойлер и антикрыло. Вместе эти элементы улучшают аэродинамический баланс и охлаждение силовой установки, что сказывается на динамике. К примеру, до 60 миль в час (97 км/ч) фастбек разгоняется за 3,2 секунды (-0,5 c), а квотер пролетает за 10,9 (было 12 с).

Салон Super Venom обшит кожей и алькантарой. При заказе у покупателей есть возможность дополнить заводской цвет одной из трех ливрей: черной, серебристой либо красной. Число "91" - отсылка к году основания Hennessey Performance и указание на тираж. Готовый Super Venom Dark Horse обойдется в 163 950 долларов, Super Venom GT - в 149 950. Для сравнения: обычный Mustang GT "начинается" с 42 860 долларов, а Dark Horse - с 60 635.