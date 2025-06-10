Власти Китая предупредили отрасль о слишком низких ценах на автомобили. Минпромторг Китая совместно с агентством экономического планирования собрал совещание с производителями электромобилей. Власти обеспокоены затянувшимися "ценовыми войнами" и предупредили отрасль о слишком низких ценах на автомобили. На высшем уровне не заинтересованы в чрезмерной конкуренции китайских марок на внутреннем рынке, но противодействия пока нет, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Портал CNBC утверждает, что в обиход вошёл термин "инволюция" в значении "гонка на дно". Это слово прозвучало в ежегодном отчёте китайского премьера Ли Цяна в марте: уже тогда на высшем уровне прозвучал призыв отказа от "инволюционной конкуренции". Однако в конце мая BYD спровоцировал новый виток "ценовых войн", и Пекин вмешался.

Связанные с правительством организации критикуют BYD, но реальных рычагов воздействия у властей Китая нет: жесточайшая конкуренция на рынке - следствие переизбытка предложения и падения цен на экспортируемые из Китая автомобили. Официальная газета Компартии Китая прямо пишет, что "в ценовых войнах нет победителей", а Минпромторг готов усилить регулирование на рынке ради "добросовестной конкуренции".

Хотя власти Китая забили тревогу, аналитики полагают, что с учётом производственных мощностей и избытка предложения самая интенсивная фаза конкуренции еще впереди. Аналитик Ассоциации автодилеров Китая Чжун Ши считает, что с рыночной конкуренцией мало что можно сделать. На внутреннем рынке уже появился феномен "подержанных" машин с нулевым пробегом, и без регулирования отрасль ждёт хаос, полагает босс Great Wall Вэй Цзяньцзюнь.