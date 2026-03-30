Названы минусы кроссовера Changan CS35 Max

За рулем назвал три недостатка кроссовера Changan CS35 Max. У этого автомобиля динамичный двигатель, вместительный салон и приемлемая цена, однако присутствует и ряд недостатков - включая не лучшую управляемость, отсутствие полного привода и заметные меры экономии, примененные при проектировании кроссовера.

"От машины с бодрым мотором ждешь соответствующей управляемости, однако тут похвастать особо нечем. Главная проблема - неинформативный и легкий во всех режимах руль. Когда ведущие колеса уходят на скользкой дороге в снос, на руле соответствующей разгрузки совсем не ощущаешь", - отмечается в публикации "За рулем", передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Об экономии на оснащении свидетельствуют те факты, что у автомобиля в максимальной комплектации отсутствуют занавески безопасности, беспроводная зарядка для смартфонов, подсветка макияжных зеркал и противотуманные фары. Также у автомобиля всего три датчика парктроника на заднем бампере. Полноприводная трансмиссия для Changan CS35 Max не предлагается даже за доплату.

Среди положительных сторон автомобиля журнал "За рулем" отмечает отличную плавность хода, разгонную динамику и просторный салон, в особенности для пассажиров заднего ряда.