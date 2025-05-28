https://news.day.az/azerinews/1756191.html "Teşkilat"da yeni aktrisa - FOTO "TRT1" kanalında yayımlanan "Teşkilat" serialına yeni aktrisa daxil olacaq. Day.Az Axşam.az-ə istinadən xəbər verir ki, ekran işində sonuncu dəfə "Safir" serialında rol alan Gizem Sevim çəkiləcək. Qeyd edək ki, serialın baş rolunu Tolqa Sarıtaş ilə Emre Yıldırımer canlandırır.
"Teşkilat"da yeni aktrisa - FOTO
"TRT1" kanalında yayımlanan "Teşkilat" serialına yeni aktrisa daxil olacaq.
Day.Az Axşam.az-ə istinadən xəbər verir ki, ekran işində sonuncu dəfə "Safir" serialında rol alan Gizem Sevim çəkiləcək.
Qeyd edək ki, serialın baş rolunu Tolqa Sarıtaş ilə Emre Yıldırımer canlandırır.
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