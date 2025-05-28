"Teşkilat"da yeni aktrisa

"TRT1" kanalında yayımlanan "Teşkilat" serialına yeni aktrisa daxil olacaq.

Day.Az Axşam.az-ə istinadən xəbər verir ki, ekran işində sonuncu dəfə "Safir" serialında rol alan Gizem Sevim çəkiləcək.

Qeyd edək ki, serialın baş rolunu Tolqa Sarıtaş ilə Emre Yıldırımer canlandırır.