https://news.day.az/azerinews/1771182.html 19 il sonra "Arka sokaklar"a vida etdi - FOTO "Kanal D"də yayımlanan "Arka sokaklar" serialında ayrılıq yaşanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ekran işinin ilk bölümündən layihədə rol alan Kerimhan Duman seriala vida edib. Aktyor "Tunç Güneri" obrazını canlandırırdı.
19 il sonra "Arka sokaklar"a vida etdi - FOTO
"Kanal D"də yayımlanan "Arka sokaklar" serialında ayrılıq yaşanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ekran işinin ilk bölümündən layihədə rol alan Kerimhan Duman seriala vida edib. Aktyor "Tunç Güneri" obrazını canlandırırdı.
Qeyd edək ki, serialın 20-ci mövsümünün çəkilişlərinin avqustun ikinci həftəsində başlanması planlaşdırılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре