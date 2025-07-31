19 il sonra "Arka sokaklar"a vida etdi

"Kanal D"də yayımlanan "Arka sokaklar" serialında ayrılıq yaşanıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ekran işinin ilk bölümündən layihədə rol alan Kerimhan Duman seriala vida edib. Aktyor "Tunç Güneri" obrazını canlandırırdı.

Qeyd edək ki, serialın 20-ci mövsümünün çəkilişlərinin avqustun ikinci həftəsində başlanması planlaşdırılır.