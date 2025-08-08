https://news.day.az/azerinews/1772870.html Paşinyan Ağ Evə gəlib Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Ağ Evə gəlib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Paşinyanla ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında yaxın vaxtlarda ikitərəfli görüş baş tutacaq. Xəbər yenilənəcək
Paşinyan Ağ Evə gəlib
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Ağ Evə gəlib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Paşinyanla ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında yaxın vaxtlarda ikitərəfli görüş baş tutacaq.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре