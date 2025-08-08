Paşinyan Ağ Evə gəlib

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Ağ Evə gəlib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Paşinyanla ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında yaxın vaxtlarda ikitərəfli görüş baş tutacaq.

Xəbər yenilənəcək