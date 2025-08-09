https://news.day.az/azerinews/1772887.html “Tramp marşrutu” Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvan ilə birləşdirəcək - Donald Tramp "Tramp marşrutu" Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvan ilə birləşdirəcək. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşündə söyləyib. Xəbər yenilənəcək
Xəbər yenilənəcək
