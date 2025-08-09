https://news.day.az/azerinews/1772889.html Prezident İlham Əliyev: Biz həqiqətən də yeni tarixi səhifəyə imza atırıq Biz yeni tarixi səhifəyə imza atırıq. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ağ Evdə mətbuat nümayəndələri qarşısında çıxış edərkən deyib. Xəbər yenilənəcək
Biz həqiqətən də yeni tarixi səhifəyə imza atırıq.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ilə mətbuata birgə bəyanatında deyib.
"Bizim strateji tərəfdaşlığımız başlayır", - deyən dövlətimizin başçısı dünyanın ən böyük ölkəsi ilə strateji tərəfdaşlığı böyük imkan və böyük məsuliyyət kimi dəyərləndirib.
