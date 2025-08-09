https://news.day.az/azerinews/1772899.html Prezident İlham Əliyev: “Tramp Rifah və Sülh Marşrutu” əlaqələr baxımından divarları yox edəcək Həqiqətən də "Tramp Rifah və Sülh Marşrutu" əlaqələr baxımından bu divarları yox edəcək, əlaqələr yaradacaq və bir sıra ölkələr üçün həm investisiya, sərmayə, sabitlik və rifah baxımından böyük imkanlar açacaq.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ilə mətbuata birgə bəyanatında deyib.
