https://news.day.az/azerinews/1772905.html Prezident İlham Əliyev: Donald Tramp Qafqaza sülh gətirir Prezident Donald Tramp Qafqaza sülh gətirir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ilə mətbuata birgə bəyanatında deyib. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyev: Donald Tramp Qafqaza sülh gətirir
Prezident Donald Tramp Qafqaza sülh gətirir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ilə mətbuata birgə bəyanatında deyib.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре