Prezident İlham Əliyev: Donald Tramp Qafqaza sülh gətirir

Prezident Donald Tramp Qafqaza sülh gətirir.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ilə mətbuata birgə bəyanatında deyib.

Xəbər yenilənəcək