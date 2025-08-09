https://news.day.az/azerinews/1772906.html Ermənistan və Azərbaycan fundamental bir mərhələyə qədəm qoyur - Nikol Paşinyan Ermənistan və Azərbaycan ikitərəfli münasibətlər baxımından fundamental bir mərhələyə qədəm qoyur. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və ABŞ Prezidenti Donald Tramp ilə mətbuata birgə bəyanatında deyib.
"Keçmişi keçmişdə qoyaraq irəli baxırıq. Bu mərhələ Prezident Trampın şəxsi iştirakı olmadan mümkün olmazdı", - deyə Ermənistanın Baş naziri vurğulayıb.
