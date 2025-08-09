https://news.day.az/azerinews/1772920.html Prezident İlham Əliyev: Donald Trampın Azərbaycanla bağlı bilgiləri məni təəccübləndirdi - VİDEO Bu, Prezident Trampla mənim birinci görüşümdür və görüş çox səmimi şəkildə keçirildi. Onun Azərbaycanla bağlı bilgiləri məni dərindən təəccübləndirdi. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda Azərbaycan mətbuatına müsahibəsində deyib. Xəbər yenilənəcək
Xəbər yenilənəcək
