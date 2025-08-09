https://news.day.az/azerinews/1772973.html Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan daha güclü mövqelərə malik tranzit ölkəyə çevrilməyə çalışır Azərbaycan daha güclü mövqelərə malik tranzit ölkəyə çevrilməyə çalışır. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda jurnalistlərə müsahibəsində bildirib. "Biz istəyirik ki, ərazimizdən keçən dəhlizlər yükdaşımalarda daha fəal iştirak etsin.
Azərbaycan daha güclü mövqelərə malik tranzit ölkəyə çevrilməyə çalışır.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda jurnalistlərə müsahibəsində bildirib.
"Biz istəyirik ki, ərazimizdən keçən dəhlizlər yükdaşımalarda daha fəal iştirak etsin. Bu, pul gətirir, iş yerləri yaradır, siyasi təsir yaradır", - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb.
