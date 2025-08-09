Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında ABŞ-a işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edilib

Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında ABŞ-a işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edilib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Prezident İlham Əliyevin ABŞ-a işgüzar səfəri (07-09.08.2025)".