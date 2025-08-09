https://news.day.az/azerinews/1773084.html "Fənərbaxça"dan ayrılan futbolçu Meksika klubuna keçib Ötən mövsüm icarə əsasında "Fənərbaxça"da çıxış etmiş Allan Sen-Maksimenin yeni klubu müəyyənləşib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb. Məlumata görə, fransalı vinger karyerasını Meksikada davam etdirəcək. Sen-Maksimen "Amerika" klubu ilə anlaşıb. 28 yaşlı futbolçu artıq Meksikadadır.
