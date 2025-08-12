İlk 6 ayda professor elmi adı verilən şəxslərin sayı açıqlandı

2025-ci ilin I yarısında 28 nəfərə professor elmi adı verilib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ali Attestasiya Komissiyası məlumat yayıb.

 

Bildirilib ki, 3 nəfərə professor elmi adın verilməsindən imtina edilib.

Eyni zamanda 84 nəfərə dosent elmi adı verilib. 18 nəfərə isə dosent elmi adının verilməsindən imtina edilib.