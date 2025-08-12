https://news.day.az/azerinews/1773594.html İlk 6 ayda professor elmi adı verilən şəxslərin sayı açıqlandı 2025-ci ilin I yarısında 28 nəfərə professor elmi adı verilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ali Attestasiya Komissiyası məlumat yayıb. Bildirilib ki, 3 nəfərə professor elmi adın verilməsindən imtina edilib. Eyni zamanda 84 nəfərə dosent elmi adı verilib. 18 nəfərə isə dosent elmi adının verilməsindən imtina edilib.
