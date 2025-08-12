Ağdam şəhərində 5-ci yaşayış məhəlləsində 50 ədəd bina inşa olunacaq
Şəhərdə inşaasına başlanılan 5-ci yaşayış məhəlləsi isə 12 hektardan artıq ərazidə layihələndirilib. 5-ci yaşayış məhəlləsində 12 kvartal üzrə 50 ədəd bina inşa olunacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin mətbuat katibi Leyla Sarabi məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, onlardan 40 ədədi çoxmənzilli yaşayış binası, 10 ədədi isə qeyri yaşayış binasıdır:
"Həmin binalarda 1074 mənzil olacaq. Mənzillərin 5 ədədi 1 otaqlı, 372 ədədi 2 otaqlı, 443 ədədi 3 otaqlı və 254 ədədi isə 4 otaqlıdır. Bu yaşayış məhəlləsinə isə 3205 nəfərin köçürülməsi planlaşdırılır. Bundan əlavə 5-ci yaşayış məhəlləsində qeyri-yaşayış binaları da tikiləcək. Burada da uşaq meydançası, idman meydançası, istirahət meydançası və qazanxanalar olacaq".
