Belə qarpızları almayın
Zəhərli qarpızın digər qarpızlardan fərqləndirilməsi sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət daşıyır.
Milli.Az xəbər verir ki, mütəxəssislər zəhərli qarpızın aşağıdakı xüsusiyyətləri ilə seçildiyini bildirirlər.
Əvvəla, zəhərli qarpızın dadı acı və qəribə olur. Bu dad normal şirin qarpızlardan kəskin fərqlənir və qida qəbul edən zaman narahatlıq yarada bilər. Qarpızın dadındakı bu dəyişiklik onun zəhərli maddələr ehtiva etməsindən xəbər verir.
Qoxu baxımından da zəhərli qarpız xoşagəlməz və ya qəribə qoxuya malik olur. Adətən sağlam qarpızlar təzə və şirin qoxu verir, zəhərli qarpızlarda isə bu qoxu dəyişir və bəzən hətta turş və ya çürük qoxusu müşahidə olunur.
Dərinin görünüşü də zəhərli qarpızın müəyyən edilməsində mühüm rol oynayır. Belə qarpızların dərisi solğun, sarımtıl rəngdə olur və üzərində tünd, qara ləkələr görünə bilər. Dərinin sərtliyi və teksturası da dəyişə bilər.
İçi - yəni qarpız əti - solğun və ya normaldan fərqli rəngdə olur. Ətinin şirinliyi azalır, bəzən acı və ya qəribə dadı olur ki, bu da istehlak zamanı narazılıq yaradır.
Qarpızın yetişmə vaxtı da diqqətə alınmalıdır. Zəhərli qarpızlar bəzən normal yetişmə dövründən əvvəl və ya gec yığılır. Bu isə onun tərkibində zəhərli maddələrin toplanmasına səbəb ola bilər.
Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, dadı, qoxusu və görünüşü normal olmayan qarpızlardan istifadə etməmək sağlamlıq üçün ən yaxşı yoldur. Zəhərli qarpızın qəbul edilməsi ürəkbulanma, qusma, mədə-bağırsaq pozğunluğu kimi ciddi sağlamlıq problemlərinə yol aça bilər.
Belə hallarda dərhal həkimə müraciət etmək vacibdir.
Ümumilikdə, qarpız alarkən və ya yeyərkən diqqətli olmaq, onun təzə, şirin və təbii qoxulu olmasına önəm vermək lazımdır.
